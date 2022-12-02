В дроне была видеокамера, которая предназначена для осуществления разведки, отметили в Пограничном комитете Беларуси.

Пограничный комитет Беларуси утверждает, что они якобы 1 декабря сбили украинский беспилотник.

"Военные и пограничники обнаружили квадрокоптер на высоте около 300 метров над пунктом пропуска Мокраны (украинский пункт Доманово), в 1200 метрах от границы. Беспилотник направлялся с украинской стороны в тыл беларуской территории. Дрон принудительно посадили с применением радиоэлектронного оружия", - отметили в беларуском ведомстве.

Беларуская сторона также подчеркнула, что в дроне была видеокамера, которая предназначена для осуществления разведки.

Видео дня

Напомним, что 1 декабря самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с представителями силового блока. Во время совещания была затронута тема границы с Украиной.

Угроза вторжения Беларуси в Украину

Армия Беларуси получила приказ проводить военные учения. Это очень похоже на метод запугивания Украины, и эти учения идут уже несколько десятков недель.

В украинской разведке дали ответ на вопрос, опасен ли Лукашенко для Украины.

Беларусь принимает на своей территории эшелоны с российскими солдатами. Более 10 000 рашистов прибыли в Республику Беларусь и базируются там на военных полигонах.