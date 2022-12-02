Пограничный комитет Беларуси утверждает, что они якобы 1 декабря сбили украинский беспилотник.
"Военные и пограничники обнаружили квадрокоптер на высоте около 300 метров над пунктом пропуска Мокраны (украинский пункт Доманово), в 1200 метрах от границы. Беспилотник направлялся с украинской стороны в тыл беларуской территории. Дрон принудительно посадили с применением радиоэлектронного оружия", - отметили в беларуском ведомстве.
Беларуская сторона также подчеркнула, что в дроне была видеокамера, которая предназначена для осуществления разведки.
Напомним, что 1 декабря самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с представителями силового блока. Во время совещания была затронута тема границы с Украиной.
Угроза вторжения Беларуси в Украину
Армия Беларуси получила приказ проводить военные учения. Это очень похоже на метод запугивания Украины, и эти учения идут уже несколько десятков недель.
В украинской разведке дали ответ на вопрос, опасен ли Лукашенко для Украины.
Беларусь принимает на своей территории эшелоны с российскими солдатами. Более 10 000 рашистов прибыли в Республику Беларусь и базируются там на военных полигонах.