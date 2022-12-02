В Институте отметили, что он намеренно говорит о якобы существующей угрозе стране.

Александр Лукашенко делает заявления об угрозе со стороны НАТО, чтобы таким образом подчеркнуть необходимость защиты и избежать вовлечения в войну в Украине.

Такое мнение высказали аналитики Института изучения войны (ISW) в новом обзоре. Эксперты, ссылаясь на собранные данные, отметили, что Лукашенко заявил, что НАТО готовится напасть на Беларусь. В частности, он обвинил Украину и НАТО в росте количества провокаций вблизи белорусско-украинской границы и заявил, что Украина пытается втянуть силы НАТО в войну.

Кроме того, он заявил, что НАТО наращивает силы и усиливает боевую подготовку в соседних странах. При этом министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что прямой подготовки к войне не ведется, и что страна будет только защищать свою территорию.

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По выводам ISW, Лукашенко и Хренин, вероятно, сосредоточили информационную кампанию на вымышленной агрессии НАТО и провокационной деятельности вдоль белорусской границы для оснований утверждать, что военные должны остаться в стране для защиты от потенциальной агрессии НАТО, и таким образом создать информационные условия для противостояния давлению Путина относительно вступления в войну в Украине.

При этом аналитики ISW и в дальнейшем оценивают вступление Беларуси в войну России против Украины как крайне маловероятное.

Кроме того, аналитики Института отметили, что российские войска продолжили прилагать усилия для обороны от украинских контрнаступальних операций на линии Сватово-Кременная и постепенно закрепляются в районе Бахмута и проводят наступательные операции в районе Авдеевка-Донецк.

А в Запорожской области, по данным ISW, передвижение российских военных может свидетельствовать о том, что они не в состоянии защитить критические районы в условиях усиления украинских ударов. При этом войска РФ держат резервы в оккупированном Крыму для поддержки оборонительных операций в Запорожской области и на восточном берегу Днепра.

Угроза вторжения Беларуси в Украину

Армия Беларуси получила приказ проводить военные учения. Это очень похоже на метод запугивания Украины, и эти учения идут уже несколько десятков недель.

Лукашенко сам избегает вступления в войну, но он предоставил территорию Беларуси для базирования российских "мобиков".

Раньше отмечалось, что угроза вторжения со стороны Беларуси будет сохраняться вплоть до конца года.

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