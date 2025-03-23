Многие солдаты приотступлении потеряли ноги, наступая на мины.

Семимесячное украинское вторжение Украины в Курскую область подошло к концу. Уже в феврале Россия перекрыла пути снабжения с территории Украины с помощью взрывных беспилотников. Стало практически невозможно ротировать войска. Транспортные средства, пытавшиеся доставить боеприпасы и продовольствие, были перехвачены, оставив украинские запасы настолько низкими, что некоторые солдаты растапливали снег, чтобы добыть питьевую воду, пишет The Wall Street Journal.

"Мы больше не могли держаться", — рассказал изданию старший сержант минометного подразделения, известный под позывным Месник.

По его словам, когда его минометный расчет отступал обратно в Украину, им пришлось оставить американский комплекс M120, поскольку он был слишком тяжелым для переноски. Поэтому они уничтожили его и заминировали перед уходом. Российские солдаты были так близко, что могли слышать их по радио, сказал боец.

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Как рассказал украинский старший сержант Зенон Дашак, ситуация уже была критической, когда его отряд услышал, что российские войска прорвали украинские линии, пробравшись через газовую трубу 8 марта. Украинская армия заявила, что предотвратила попытку, но Дашак и другие солдаты сказали, что это вызвало панику. Некоторые полевые командиры приказали своим людям отступить до получения приказа от старших офицеров.

"Если бы я этого не сделал, ребята, скорее всего, стали бы военнопленными — или чем-то похуже", — сказал командир взвода сержант Сергей Савчук.

"Двигаться, чтобы выжить"

Дашак рассказал, что, отступая, они придерживались прикрытия из лесополос. Когда они сталкивались с другими группами отступающих украинских солдат, то осторожно выбирали другой маршрут, чтобы не привлекать внимания.

Однажды встреченный украинский солдат предупредил их, что группа россиян находится не более чем в 500 метрахах. Чтобы избежать их, им пришлось бы выйти из укрытия и пройти по открытым полям на виду у российских разведывательных беспилотников. Пока они продвигались, удар пришелся по месту, где они остановились на отдых несколькими минутами ранее.

"Нам пришлось продолжать двигаться, чтобы выжить", — сказал Дашак.

При этом передвигаться днем ​​было сложно, но ночью было еще хуже. В темноте невозможно было заметить беспилотники над головой — или мины под ногами. А беспилотники, оснащенные тепловизионными камерами, все равно могли бы их увидеть, пишет WSJ:

"Главная дорога к границе была усеяна тлеющими трупами украинских солдат и поврежденной техникой с мертвыми военнослужащими внутри, сказал Дашак".

Военный медик, находящийся недалеко от границы, сказал, что многие солдаты были госпитализированы с ранениями в ноги после того, как наступали на лепестковые мины. "Небо полно беспилотников FPV, так что вы не обращаете внимания на то, что у вас под ногами", — сказал медик. "Большинство теряет ноги".

Как отмечает Дашак, вторжением в Курскую область Украина помешала России войти в другие регионы и нанесла противнику тяжелые потери. Но задержка вывода войск стоила жизней и оборудования.

"Это была бы довольно успешная операция, если бы она закончилась хотя бы месяц назад", — сказал он.

Курская операция - новости

Как писал УНИАН, в начале марта Силы обороны оставили большую часть Курского плацдарма и переместились на подготовленные позиции западнее Суджи. По мнению военного обозревателя Александра Коваленко, отступать дальше ВСУ не будут, а попытаются удержать эту буферную зону.

При этом, как пишет Forbes, за время боев в Курской области потери техники ВСУ были почти такими же, как и потери российской армии. По этому показателю битва заметно отличается от остальных боев российско-украинской войны.

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