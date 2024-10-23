Ракетные войска стратегического назначения России на начало года насчитывали около 50 тысяч военнослужащих.

Украинские медиа сообщили, что Россия привлекла стрелковый полк из состава ракетных войск стратегического назначения (РВСН) для ведения боев на Курском направлении. Присутствие этих подразделений "спалили" российские "волонтеры", которые начали сбор ресурсов для их обеспечения этого подразделения.

Как пишет Defense Express, эта новость вызывает резонанс, поскольку речь идет об использовании персонала, обычно отвечающего за обслуживание одного из компонентов ядерной триады России, в роли обычных пехотных подразделений. Это может свидетельствовать о критическом дефиците живой силы в РФ, вынуждая привлекать даже стратегические войска.

Однако важно подробнее разобраться в ситуации, чтобы избежать поспешных выводов, как это было в случае с сообщениями о мобилизации экипажа авианосца "Кузнецов" для войны против Украины.

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По данным The Military Balance 2024, ракетные войска стратегического назначения России на начало года насчитывали около 50 тысяч военнослужащих в составе трех армий, включающих 12 ракетных дивизий и 38 полков. Каждый ракетный полк может иметь до 9 мобильных пусковых установок для межконтинентальных баллистических ракет "Тополь-М" или "Ярс", или 6-10 шахтных пусковых установок.

Однако в состав РВСН входят не только специалисты, управляющие ракетами, но и специальные "противодиверсионные части", которые часто остаются без внимания. Сами россияне неоднократно подтверждали существование таких подразделений, оснащенных, в частности, бронемашинами БПДМ "Тайфун-М" на базе БТР-82А.

Стоит отметить, что информация об участии подразделений РВСН в боевых действиях в Украине появлялась еще осенью 2022 года. Это свидетельствует, что привлечение ракетчиков на Курском направлении, вероятно, является временной мерой из-за нехватки личного состава в военных силах РФ.

Ситуация в Курской области

В Курской области Российской Федерации ситуация меняется каждый час, маленькие участки территории постоянно переходят "из рук в руки". Об этом военнослужащий ВСУ, политолог Кирилл Сазонов.

20 октября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что в Курской области России украинские Силы обороны и в дальнейшем держат ситуацию под контролем.

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