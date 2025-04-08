Задача выполнялась при поддержке беспилотных авиационных комплексов и артиллерии.

На одном из направлений бойцы 4-го полка "Рейнджер", входящего в структуру Сил специальных операций (ССО) зачистили часть населенного пункта и захватили в плен российского оккупанта. Об этом рассказали в Силах специальных операций Украины.

"В результате слаженных специальных действий "рейнджеры" 4-го полка уничтожили живую силу противника и зачистили часть населенного пункта", - говорится в сообщении.

Говорится, что задача выполнялась при поддержке беспилотных авиационных комплексов, артиллерии и четкого планирования на всех уровнях. В результате, во время зачистки захвачена документация врага, а также взят в плен российский военнослужащий.

На видео, которое обнародовали военные, можно увидеть действия украинских защитников, в том числе как враг сдается в плен.

По данным "УП", событие произошло в Курской области РФ.

Война в Украине - поражение российской техники

Как писал УНИАН, на Донецком направлении Силы беспилотных систем уничтожили три российских ЗРК, общая стоимость которых - около 50 млн долларов. По словам военных, в течение двух недель украинские бойцы поразили два зенитных ракетных комплекса "Бук" неустановленных модификаций и зенитный ракетный комплекс "Тор". Говорилось, что эти комплексы являются важным элементом вражеской противовоздушной обороны. Для поражения применили ударные дроны с системой захвата цели и автоматического донаведения.

Также ВСУ в районе Часового Яра дроном уничтожили редкую военную технику РФ - "химический" бронетранспортер РХМ-4, который предназначен для разведки зараженной местности. Бойцы поймали цель и ударили FPV-дроном по бронетранспортеру РХМ-4 на базе БТР-80 во время его передвижения. На броне в это время обосновался с десяток российских штурмовиков, которым не суждено было добраться до пункта назначения.

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