Подобные поражения - результат слаженной работы аэроразведки и операторов ударных БПЛА.

На Донецком направлении Силы беспилотных систем уничтожили три ЗРК российских оккупантов, общая стоимость которых - около 50 млн долларов. Об этом сообщили в оперативно-стратегической группировке войск "Хортица" (ОСГВ "Хортица").

По словам военных, операторы 14-го отдельного полка БпАК Сил беспилотных систем за две недели обнаружили и поразили три вражеские системы противовоздушной обороны. Как уточняется, это два зенитных ракетных комплекса "Бук" неустановленных модификаций и зенитный ракетный комплекс "Тор".

"Эти комплексы являются важным элементом вражеской противовоздушной обороны, а их общая стоимость составляет около 50 млн долларов. Для поражения были применены ударные дроны с системой захвата цели и автоматического донаведения", - говорится в сообщении.

Добавляется, что подобные поражения - результат слаженной работы аэроразведки и операторов ударных БПЛА, которые наносят противнику миллионные убытки и открывают воздушное пространство для дальнейших операций Сил обороны Украины.

На видео, которое обнародовали военные, можно увидеть, как происходил "захват цели" и ее поражение.

Война в Украине - уничтожение техники РФ

Как писал УНИАН, украинские военные в районе Часового Яра ВСУ с помощью дрона уничтожили редкую военную технику РФ - "химический" бронетранспортер РХМ-4, который предназначен для разведки зараженной местности. В частности, пилоты полка беспилотных систем поймали цель и ударили FPV-дроном по бронетранспортеру РХМ-4 на базе БТР-80 во время его передвижения. На броне в это время обосновался с десяток российских штурмовиков.

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