У Путина считают, что им удастся скоро выбить ВСУ из Курской области.

"Крышка дымящегося котла почти закрыта", заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя ситуацию в Курской области.

Согласно последним сообщениям, российские войска "значительно" продвигаются в этом регионе и, возможно, близки к тому, чтобы вынудить Украину к тактическому отступлению, пишет Sky News.

В своем Telegram-канале Медведев заявил, что действия российских сил в Курске стали поводом для радости российских женщин в Международный женский день.

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"Наступление продолжается", - подчеркнул он.

Что известно о ситуации в Курской области

Ранее УНИАН сообщал, что Украина рискует потерять главный козырь на предстоящих переговорах. Авторы публикации ссылаются на публикации военных блогеров с обеих сторон, которые говорят, что украинские войска на Курщине находятся в затруднительном положении.

Кроме того, спецназ РФ использовал газопровод на Курщине для внезапной атаки. Целью операции стало вытеснение украинских войск из западной части Курской области.

По словам пророссийского военного блогера Юрия Подоляки, российский спецназ продвигался около 15 километров вдоль большого газопровода, а некоторые военные находились внутри трубы несколько дней, прежде чем атаковать украинские силы с тыла вблизи Суджи.

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