Бывший президент РФ также назвал "чушью" заявления украинских лидеров об обмене территорий с РФ.

В результате ракетного удара по Киеву в ночь на 12 февраля погиб человек, еще трое, в том числе ребенок получили ранения – в Кремле назвали атаку "демонстрацией силы".

Соответствующее заявление в своем Telegram-канале сделал бывший президент РФ, действующий заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Мир через силу, говорите? Иногда эта концепция работает и вправду. Например, демонстрируя реальное, а не придуманное кем-то соотношение сил. Как сегодня в Киеве после прилета наших ракет и БПЛА", — написал Медведев в Telegram.

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При этом зампред Совбеза РФ в свойственной ему, оскорбительной манере отозвался о руководстве Украины, в частности, назвав власть "нелегитимной" и обвинив в трусости. Медведев также назвал "чушью" заявления украинских лидеров об обмене территорий с РФ.

"Для таких единственный способ исцелиться – снова почувствовать себя русскими. По совету президента США", — заявил Медведев.

Ракетный удар по Киеву - что известно

Как сообщал УНИАН, в ночь на 12 февраля российская армия нанесла по Киеву ракетный удар. В результате в Оболонском районе погиб человек, еще четверо получили ранения. В их числе - 9-летняя девочка. По данным ГСЧС, спасатели ликвидируют последствия атаки в Оболонском, Святошинском и Голосеевском районах Киева.

В частности, в Оболонском районе произошло разрушение в двух офисных зданиях, в одном из них начался пожар. В Святошинском - возгорание на крыше многоэтажки, в Голосеевском - возгорание в двухэтажном складском здании.

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