Ситуация на Курщине с начала операции, то есть с лета 2024 года, постоянно была сложной. Поэтому говорить, что обострение на поле боя произошло в связи с возможными переговорами о прекращении боевых действий между Украиной и Россией, не стоит.

Если пытаться связывать одно с другим, то это выглядит то ли конспирологией, то ли абсурдными попытками прогнозировать результативность переговоров в зависимости от дня недели, в который они могут состояться. Наконец, попытки привязать историю с усилением вражеских атак на Курщине к переговорному процессу в Саудовской Аравии, означает игнорировать тот факт, что боевые действия на территории России более полугода не останавливались, там всегда было "горячо".

Объясню. Курская операция длится много месяцев. Все эти месяцы удерживать территории там Силам обороны Украины было сложно.

Во-первых, из-за того, что зона небольшая, и россияне могут наносить огневое поражение различными средствами, в частности ракетами и управляемыми авиабомбами, не только по территории Курщины, но и по Сумской области Украины.

Видео дня

Во-вторых, с самого начала Курской операции у врага было преимущество личного состава, минимум, в 5-6 раз. Более того, усиление экспедиционным корпусом из Северной Кореи позволило россиянам даже перебросить часть собственных сил из Курской области на восток Украины. Даже если говорить о не подготовленности военных из КНДР к ведению боевых действий, надо понимать, что когда речь идет о большом их количестве, то они могут "продавливать массой"...

В-третьих, боевые действия на Курщине имеют маневренный характер - зона контроля каких-то территорий может уменьшаться или увеличиваться регулярно, а измеряться в километрах. И это нельзя сравнивать, например, с ситуацией в Донецкой области, где для россиян на каком-то участке фронта считается успехом подвинуться хотя бы на сто метров (при этом, даже не принимается во внимание то, каких безумных потерь это им стоит).

Кстати, эти "успехи" усиливаются соответствующим медийным фоном, чтобы создавалось впечатление постоянных "побед". В то же время надо принимать во внимание, что информация с Курщины, особенно в случае интенсивных боевых действий на каких-то направлениях, приходит с опозданием на несколько дней. Поэтому любые сообщения о том, что там "аврал", "окружение", "украинцам капут" - имеют небольшую достоверность.

Вспомним "кризис" из-за недавнего сообщения со ссылкой на какие-то анонимные источники о якобы окружении россиянами Сил обороны Украины.

Мол, россияне зашли через трубы газопровода для "внезапной атаки", штурмовали украинцев и были в этом успешны. Что на самом деле? Украинские военные официально сообщили, что враг таки немного не дошел - штурмовая группа россиян, которые пытались выйти из газовой трубы, была уничтожена.

Поэтому сейчас, когда в сети появляется много информации то ли об окружении россиянами Сил обороны Украины на Курщине, то ли о выводе украинских войск чуть ли не за две недели, надо понимать - это вброс. Если там действительно случится что-то совсем непредсказуемое, то решение о выходе будут принимать украинские военные. И будет происходить это не из-за каких-то политических требований, а с целью сохранения личного состава и техники.

Наконец, россияне своими действиями не демонстрируют готовности даже к начальным переговорам и политическому урегулированию.

Иван Киричевский, военный эксперт Defense Express