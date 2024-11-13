Эксперт предположил, что до Нового года или раньше ВСУ придется выйти из города.

Российские оккупанты могут захватить Курахово, что в Донецкой области, до инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа, или, вероятно, и раньше, поскольку город уже на 50-60% находится в окружении. Такое мнение высказал военный эксперт и экс-сотрудник СБУ Иван Ступак в комментарии для "РБК-Украина".

"Я лично предполагаю, что до Нового года, возможно, в течение следующих 30 дней, нам придется оттуда выйти, потому что угроза серьезная и существенная", - подчеркнул он.

В то же время в Генштабе ВСУ сообщили, что с начала суток противник проводит активные действия на Покровском и Кураховском направлениях.

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В частности, на Кураховском направлении по состоянию на 16:00 13 ноября было зафиксировано 32 вражеские атаки в районах населенных пунктов Берестки, Ильинка, Новоселидовка, Вознесенка, Новодмитровка, Максимильяновка, Дальнее, Антоновка и Екатериновка. Отмечается, что в районах Антоновки и Новоселидовки захватчики проводят основные усилия, там было проведено 16 штурмов, из которых 10 еще продолжались.

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Ранее председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко заявил, что оккупанты взорвали плотину Кураховского водохранилища, ведь рассчитывают выстроить там оборонительную линию и перерезать украинским военным логистические пути. Также россияне, по словам эксперта, рассчитывали на то, что если они будут подходить, то чтобы воду из хранилища не спустили на них.

В то же время военный обозреватель Денис Попович предупредил, если РФ захватит Курахово, то, вероятно, начнут наступление на Покровск. Он отметил, что сейчас Курахово находится в "кармане", а попытки продвижения оккупантов направлены на Константинопольское.

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