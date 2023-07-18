Оккупанты заявляют, что 28 беспилотников атаковали восток Крыма.

В России заявили, что ночью восток Крыма атаковали 28 беспилотников. Об этом сообщил так называемый "глава" оокупированного Крыма Сергей Аксенов

Аксенов заявил, что 9 БПЛА были сбиты силами ПВО, еще 19 – подавлены средствами РЭБ. При этом где конкретно были сбиты дроны, Аксенов не сообщил. Однако именно на востоке Крыма расположен Крымский мост, по которому вчера был нанесен удар.

Российское Минобороны позже также сообщило о 28 БПЛА над Крымом, при этом, утверждает, конечно же, что беспилотники были украинскими.

Видео дня

"Семнадцать украинских БПЛА уничтожены средствами ПВО. Еще одиннадцать БПЛА подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, не достигнув цели, потерпели крушение", - заявляют в российском ведомстве.

В Минобороны РФ также заявили, что в результате атаки пострадавших и разрушений нет.

Удары по Крыму - что известно

17 июля ночью на мосту через Керченский пролив прогремел взрыв, обвалился один из пролетов. Это привело к полной остановке автомобильного движения и панике среди тысяч российских туристов, заблокированных на полуострове.

Как считают аналитики, попытка толп туристов покинуть территорию Крыма по суше, через временно оккупированные украинские территории, приведет к логистическим проблемам для оккупантов на юге и еще больше усложнит поставки на фоне украинского конрнаступления.

Вас также могут заинтересовать новости: