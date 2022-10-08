Все украденное должно быть возвращено Украине, отметил он.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал взрывы на Крымском мосту. Он отметил, что это только начало уничтожения всего незаконного.

Своей реакцией на "бавовну" Подоляк поделился в Twitter.

По словам советника главы ОП, все, что украла у Украины Россия, должно быть возвращено.

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"Крым, мост, начало. Все незаконное должно быть уничтожено, все украденное должно быть возвращено Украине, все оккупированное Россией должно быть изгнано", - написал Подоляк.

Взрывы на Крымском мосту: что известно о "бавовне" ко дню рождения Путина

Вчера, 7 октября, кровавому диктатору исполнилось 70 лет. Сегодня утром, 8 октября, на Крымском мосту произошел мощный взрыв. Соцсети "вспыхнули" фото и видео с "бавовной". Мост полыхает и разрушается, дорожный пролет ушел под воду.

Вскоре стало известно, что оккупанты готовят запуск паромной переправы через Керченский пролив. В результате пожара на Крымском мосту уже повреждена часть проезжей части и железнодорожное полотно. В России сообщили о подрыве грузовика, взрыв на Крымском мосту привел к тому, что загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава.

Оккупанты уже обвинили во взрыве украинцев. Так называемый "глава парламента" захваченного РФ Крыма Владимир Константинов заявил, что дорожное полотно на Крымском мосту повредили "украинские вандалы".

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