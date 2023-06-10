Существенным разрушениям подверглись три многоэтажки, школа, детский сад и частные дома.

В Одесской области из-за вражеских ударов, нанесенных по Одессе и области в течение ночи, ранения получили более 30 гражданских людей, в том числе дети, погибли трое, среди них – переселенка.

Как сообщила пресс-служба Одесской областной прокуратуры, в течение ночи 10 июня Вооруженные Силы РФ совершили воздушную атаку. Удары нанесены ракетами и беспилотными летательными аппаратами по Одессе и населенным пунктам области.

"По предварительным данным, в результате обстрела спального района Одессы три человека погибли и множественные ранения получили еще 25, среди которых – двое детей - 5 и 17 лет, они госпитализированы в больницу. Существенным разрушениям подверглись три многоэтажки, школа, детский сад и автомобили, припаркованные рядом с домами", - рассказали в пресс-службе.

Кроме того, из-за атаки по поселку на побережье Черного моря в Белгород-Днестровском районе пострадали шесть человек, среди которых также двое детей-5 и 12 лет. По данным пресс-службы, полностью разрушены семь частных домов и 15 повреждены.

Во время осмотра мест событий обнаружены обломки дронов и ракет, тип которых устанавливается. Сейчас документируются последствия обстрелов. Начато расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

Как уточнили УНИАН в правоохранительных органах, в Одессе два человека погибли на улице – возле 10-этажного дома, в который попали обломки вражеского дрона. Третий человек-женщина, погибшая в Одессе, находилась внутри этого дома, она, по предварительным данным, переселенка из Херсона.

Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что каких-либо военных объектов вокруг нет.

"Это густонаселенный район. рядом с поврежденными многоэтажками – две школы и два детсада", - акцентирует Труханов.

Сейчас коммунальщики принимают меры для закрытия выбитых окон, оказывают соответствующую помощь пострадавшим.

Ночная атака на Одесскую область

Ночью 10 июня Силы обороны ликвидировали восемь беспилотников-камикадзе и две ракеты, которыми враг атаковал Одессу. Обломки сбитого дрона попали в высотку и повредили несколько зданий рядом. Три человека погибли, многие получили ранения, среди которых двое детей и беременная женщина.

Кроме того, ночью враг нанес удар по Одесской области, где одна ракета попала в побережье, пострадали люди.