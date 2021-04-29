По словам главы украинской делегации в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе, стороны существенно приблизились к взаимному пониманию и согласовали в общем виде идею установления "пасхального перемирия".

Глава украинской делегации для участия в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук заявил, что шанс установить "пасхальное перемирие" есть и консультации по этому вопросу продолжаются.

Читайте такжеБоевики на Донбассе 15 раз нарушили перемирие, ранен боец ВСУОб этом сообщила украинская делегация для участия в ТКГ на своей странице в Facebook после проведенного вчера очередного заседания ТКГ.

"28 апреля состоялось общее заседание ТКГ на уровне глав делегаций. Главной темой обсуждения стало предложение вернуться к строгому соблюдению режима полного и всеобъемлющего прекращения огня, дополнительным аргументом для чего выступает наступление Пасхальных праздников. Стороны существенно приблизились к взаимному пониманию и согласовали в общем виде идею установления "пасхального перемирия", - сказал Кравчук.

По его словам, стороны согласились продолжить работу по принятию дополнительных мер по совершенствованию механизма исключения нарушений режима прекращения огня.

"Консультации продолжаются", - отмечается в сообщении.

Что этому предшествовало

Как сообщал УНИАН, народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале сообщил, что на заседании Трехсторонней контактной группы вчера, 28 апреля, не удалось договориться о пасхальном перемирии.

По словам Гончаренко, следующая встреча ТКГ запланирована на 17 мая.

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Автор: Инна Андалицкая