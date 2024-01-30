По словам начальника ГУР, взрывов в Крыму в этом году будет больше.

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов в очередной раз подчеркнул, что Крымский мост должен быть уничтожен. Такое заявление он сделал в эфире телемарафона.

На вопрос журналистки, стоит ли ожидать, что в этом году будет гореть Крымский мост, Буданов ответил: "Я надеюсь на это. Гореть ему незачем, ему надо заканчивать свое существование".

После этого у главы ГУР спросили, как Путин отреагирует на уничтожение моста. Применит ли диктатор тактическую ядерную бомбу, и готов ли президент РФ к тому, что Крымский мост будет разрушен.

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"Что значит, готов ли? Кого интересует, готов ли он. Есть объективная реальность. Это если бы у него спросили бы 24 февраля 2022 года, готов ли он, что придется воевать несколько лет. Вполне понятно, что он сказал бы "да ну вы что". Но есть объективная реальность. Неприятные вещи, к сожалению, происходят для обеих сторон. Поэтому нет смысла здесь драматизировать", – ответил Буданов.

Также, начальник ГУР анонсировал увеличение "бавовны" на территории оккупированного Крыма.

"Бавовна" уже не останавливается больше года. То, что ее будет больше – тоже правда. Ведь наша промышленность тоже наращивает объемы. Министерство стратегической промышленности значительно нарастило производство", – констатировал он.

Борьба за Крым: последние новости

Ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман назвал условие для начала продвижения на Крым. По его словам, украинская армия будет двигаться на северо-запад полуострова, когда будет создан плацдарм на левобережье Днепра, и туда переправят дополнительные силы.

Тем временем партизаны активно отслеживают перемещение оккупантов на Крымском полуострове. Так, в Джанкое зафиксировали прибытие новых подразделений российских захватчиков. Это может свидетельствовать о том, что личного состава оккупантам постоянно не хватает из-за больших потерь на фронте.

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