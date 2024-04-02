По слова бойца Станислава Краснова, сейчас РФ перебросили свои силы из Купянска на Лиманское направление.

Российские войска продолжают штурмовать позиции Сил обороны Украины на Лиманском направлении, рассказал в эфире телемарафона командир взвода 1 десантно-штурмового батальона 95-й ОДШБ ВСУ Станислав Краснов.

"Ситуация напряженная, россияне уже не первую неделю пытаются штурмовать. Утром сегодня был отбит штурм, несколько групп врага ушли в откат. И так каждый день, сейчас они особенно проявляют активность ночью, пытаются таки образом избегать наших ударных БПЛА и разведки. Но это им не помогает", - сказал Краснов.

На вопрос, какие стратегические планы врага на этом направлении, военный отвечает: "Они пытаются продавить это направление с последующим выходом на Лиман. А стратегическая цель у врага здесь - это Славянск и Краматорск. И Терны на данный момент - это один из ключей к этой цели".

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Он также отметил, что в основном РФ использует тактику небольших пехотных групп, которую также называют "мясными штурмами". Но время от времени враг может собрать кулак из бронетехники.

"Они накапливают большую бронегруппу и пытаются ночью прорваться. Им не удается, в большинстве случаев вся их техника и пехота уничтожается. Но они пытаются хотя бы на метр продвинуться, закопаться. Пехоту они вообще не жалеют", - рассказал Краснов.

Боец также прокомментировал информацию о том, что после рейда российских повстанцев на территорию РФ, количество атак врага на некоторых участках фронта уменьшилось.

"У нас здесь уменьшения активности врага не было. Даже по сводке Генштаба у нас здесь было в районе 10 штурмов ежедневно. Россияне перебросили на наше направление из Купянского войска. Они пытались там прорваться - у них не удалось. Поэтому сейчас они сконцентрировались на Тернах. Это направление сейчас входит в тройку самых напряженных по количеству вражеских штурмов", - говорит Краснов.

Российско-украинская война продолжается: что надо знать

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты продолжают наступать по всей линии фронта. Самым горячим по количеству штурмов остается Новопавловское направление - там враг атаковал 25 раз за прошедшие сутки.

Зато представитель ГУР провели операцию, нанеся удар по вражескому предприятию в Татарстане. За тысячу километров от Украины разведчики атаковали завод по сборке "шахедов".

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