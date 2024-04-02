Военный рассказал об одном из крупнейших танковых нападений России за 2 года, которое было успешно отражено Силами обороны возле Авдеевки в конце марта.

Под Авдеевкой произошло одно из крупнейших танковых нападений России за 2 года войны. Силы обороны успешно его отбили.

Об этом механизированном штурме врага рассказал сегодня в эфире телемарафона Единых новостей офицер 59-й Отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий.

"Работали наши соседи более активно с помощью старшего начальника - я здесь имею в виду артиллерию. Классика жанра. Потому что вся эта техника, в первую очередь, тяжелая бронетехника, которая появляется на поле боя, это первая мишень. Всегда концентрация внимания идет на то, что может проникнуть в нашу оборону и имеет броню. Поэтому туда концентрируются все силы", - отметил Цехоцкий.

Он подчеркнул, что такой результат, как был получен при этой атаке оккупантов, дает мастерство украинских воинов.

"Работает артиллерия, поднимаются дроны, которые, в первую очередь, и обнаруживают противника. Затем противник паникует, потому что начинаются прилеты. Насколько мне известно, они бросали технику и убегали с поля боя. Хотя всегда они героически описывают свои "подвиги", а на самом деле все абсолютно наоборот... Далее разбегающуюся пехоту (украинские защитники) одиночно добивают. Также FPV-ишники, как правило, дожигают технику, чтобы ее нельзя было починить и снова запускать в работу", - прокомментировал Цехоцкий.

Отвечая на вопрос, является ли применение россиянами тяжелой техники на уровне батальона признаком, что они готовят именно на этом направлении наступление в мае-июне, о котором говорил Президент Владимир Зеленский, военный отметил, что здесь штурмы врага происходят каждый день.

"Что в направлении Тоненького, что Невельского, Нетайлово у них (россиян) после захвата Авдеевки это каждый день происходит. Сейчас они там по 4-5 человек наступают. А до этого были случаи, когда они поднимались в психическую атаку, скажем в двух направлениях: в одном месте задействовали технику - например район Первомайского, там до 8 единиц было, а в это же время группа до 30 человек наступала на Невельское. И шли в полный рост через поле несмотря ни на что - психическая атака", - рассказал военный.

Танковая атака оккупантов возле Тоненького

Как сообщал УНИАН, 1 апреля Forbes выдало материал о том, что россияне под Авдеевкой совершили одно из крупнейших танковых нападений за всю историю войны, но ВСУ не только его успешно отбили, но и нанесли врагу сокрушительное поражение - россияне потеряли треть своих танков.

Отмечалось, что Россия атаковала с помощью 36 танков и 12 боевых машин БМП вдоль дороги от оккупированного Россией Тоненького до свободного села Уманское. Украинская 25-я бригада заметила колонну из 48 машин - и сильно ударила по ней. Как отметил OSINT-аналитик Kriegsforscher, уничтожено 12 танков и 8 БМП.

"Каким образом 25-я бригада уничтожила ту рекордно большую российскую танковую колонну, не совсем понятно из визуальных свидетельств последствий боя. Но об этом не трудно догадаться. Стандартная тактика обороны украинских войск заключается в том, чтобы с помощью беспилотников обнаружить российскую штурмовую группу и разбить ее точным артиллерийским обстрелом", - пишет издание.

Также подчеркивалось, что на следующий день после штурма Центр оборонных стратегий описал бои вокруг Тоненького как "позиционные", то есть ни одна сторона не продвинулась в значительной степени.

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