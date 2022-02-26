Один из ближайших соратников президента страны-агрессора не согласился воевать против Украины.

Казахстан, который является одним из ближайших союзников России, отказал президенту страны-агрессора в просьбе присоединиться к войне против Украины.

Об этом пишет NBC со ссылкой на чиновников.

Казахстан заявил, что не признает контролируемые Россией террористические псевдореспублики "ДНР" и "ЛНР", признание которых Путин использовал как повод для вторжения в Украину.

США приветствовали заявление Казахстана о войне в Украине.

"Мы приветствуем заявление Казахстана о том, что они не признают "ЛНР" и "ДНР". Мы также приветствуем отказ Казахстана направить свои силы для участия в войне Путина в Украине", - заявили в Совбезе США.

Как сообщал УНИАН, ранее генеральный секретарь подконтрольной России Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), белорусский генерал-лейтенант Станислав Зась сообщил о возможности ввести "миротворцев" ОДКБ на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей Украины.

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