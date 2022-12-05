Пока россияне выпустили две волны ракет, отметил Юрий Игнат.

Во время массированной атаки 5 декабря Россия применяла стратегическую авиацию, ракеты "Калибр", С-300, а также "Искандер".

Как рассказал спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат, в этот раз россияне выпустили две волны ракет, передает 24 канал. Отмечается, что обычно россияне выпускают меньше крылатых ракет типа "Калибр", а больше атакуют стратегической авиацией.

"Украина выдерживает массированный мощный удар. Держимся, но сохраняем покой и бережем себя и своих родных – идем в укрытие, потому что атаки продолжаются и могут быть еще повторные волны", – подчеркнул он.

Ракетный удар России 5 декабря: что сообщалось

Напомним. в понедельник, 5 декабря, войска РФ нанесли восьмой массированный ракетный удар по Украине с начала октября.

В "Укрэнерго подтвердили попадания российских ракет по объектам энергоинфраструктуры, а также связанные с этим аварийные отключения света.

В частности, в Одесской области повреждены два инфраструктурных объекта, есть пострадавшие. В Одессе изчезли свет и вода.

Еще сообщалось, что одна из российских ракет упала на территории Молдовы.

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