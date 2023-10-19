В Силах обороны отмечают, что эффективность Ка-52 на большой дальности намного ниже.

Из-за успешных действий Вооруженных сил Украины, в частности противовоздушной обороны, российская армия использует разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 издалека, не залетая в пределы действия украинской ПВО.

Об этом в эфире Радио Свобода (проект "Свобода.Утро") заявил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун. По его словам, сейчас украинские военные уничтожают их ракетными ударами.

"Враг сейчас не залетает в зону действия нашей ПВО. Потому что достаточно профессионально наши воины научились их сбивать. Поэтому враг бьет издалека. Эффективность тех вертолетов на большой дальности намного ниже, чем если бы они подлетали ближе. Россияне просто боятся сейчас", - сказал Штупун.

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Потери РФ в авиации

Как сообщал УНИАН, в конце лета россияне начали активнее использовать свои вертолеты в зоне боевых действий. В частности применяли ударные вертолеты Ка-52 как замену дефицитной артиллерии.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко тогда напомнил, что в июне захватчики пытались остановить наступление ВСУ, сконцентрировав максимум огневого потенциала. Тогда они потеряли машин долговременного производственного цикла на 150 миллионов долларов.

17 августа ВСУ информировали об "ударном" уничтожении двух Ка-52 за утро. Всего, по данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину силы РФ потеряли 320 самолетов и 324 вертолета.

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