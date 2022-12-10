Помимо этого, россиянин поразмышлял о том, пойдет ли его страна в наступление.

Российский оккупант рассказал о зверствах на войне. В разговоре с женщиной он описал ситуацию на фронте и признал, что из-за ужасных поступков его сослуживцев им всем ужесточают контроль.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины опубликовали перехваченный разговор рашиста, который в очередной раз доказывает, что оккупанты совершают ужасные военные преступления. Так, РФ перебросила на фронт новую "партию" россиян из Рязанской области, они сразу же показали все свое зверство.

"Рязанские приехали... Одну изнасиловали впятером, потом убили. Да, такие слухи ходят, поэтому ужесточают эти меры", - рассказал оккупант.

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Также он "похвастался" тем, что ему выдали зимние берцы. Однако оккупант совсем не рад обновкам. Ему, как и другим россиянам, выдали совсем неподходящую обувь.

"Такие неуклюжие, это п*здец какой-то. Как лыжные ботинки, представляешь?", - рассказал россиянин и согласился с тем, что новые ботинки "несгибаемые".

Помимо этого россиянин поразмышлял о том, пойдет ли его армия в наступление. По словам оккупанта, он и другие рашисты "сидят, как дураки", о наступлении никто не говорит.

Военные преступления РФ в Украине

С каждым новым деоккупированным городом появляется все больше фактов, доказывающих жестокость рашистов в отношении мирных украинцев. Не так давно уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал:

"Мы задокументировали круглосуточное аудио и видеонаблюдение за пленными и применение пыток через их межличностное общение. Наводят ужас факты создания камер для детей, где российские военнослужащие удерживали и пытали несовершеннолетних".

Помимо этого, ООН опубликовала доклад о массовых казнях украинцев военными РФ. Организация в настоящее время задокументировала насильственную смерть 441 гражданского лица.

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