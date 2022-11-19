Освобожденным военнослужащим была оказана первая медицинская, психологическая помощь.

Трое морских пехотинцев вернулись из российского плена.

"Из российского плена освобождены трое военнослужащих отдельного батальона морской пехоты ВМС Украины", - говорится в сообщении Военно-морских сил ВСУ в социальной сети Facebook.

В частности, освобожденным военнослужащим была оказана первая медицинская и психологическая помощь.

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Также сказано, что Военно-морские силы Украины в очередной раз доказывают, что лозунг "Своих не бросаем" для нас не просто слова.

Командование ВМС Украины и морской пехоты поздравляет побратимов, вернувшихся из плена.

Как сообщал УНИАН, 15 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что единственной реалистичной моделью обмена пленными является формула "Всех на всех", включая мирное население, которое РФ принудительно вывезло из Украины.

Обмены пленными из РФ