Ранее сообщалось, что украинские пилотов F-16 становятся смелее.

Скорее всего, американские истребители F-16 в Украине еще не используются непосредственно у линии боевого соприкосновения. Их применяют в качестве истребителей ПВО и активно готовят к ударам по наземным целям. Такое мнение в интервью Lb.ua высказал ведущий научный специалист Государственного музея авиации имени Антонова, кандидат исторических наук Валерий Романенко.

"Мы видели видео F-16 в небе Украины, которое выложил не слишком умный человек. На нем видно состав вооружения, в том числе ракеты малой и средней дальности, и станцию постановки помех. Одной ракеты на самолете не хватает. Очевидно, этот полет был тренировочным, учебным, а не боевым. Летчика готовили работать в экстремальных условиях, в том числе с бомбами и несимметричной подвеской", - отметил он.

При этом, по словам эксперта, украинские F-16 получили самый современный европейский бортовой комплекс обороны с американским программным обеспечением, которое разработали специально для условий российско-украинской войны:

Видео дня

"То есть с учетом параметров излучения типовых российских систем ПВО и российских самолетов разработаны программы, которые анализируют их сигналы и генерируют радиопомехи на нужной частоте, чтобы срывать наведение вражеских ракет и ослеплять радары".

Также Романенко акцентировал, что при желании любую модель самолета F-16 можно усовершенствовать до новейшей версии block 70-72.

"Это, конечно, не истребитель 5-го поколения F-35 или F-22, но очень современная машина. Вопрос в политической воле правительства США, деньгах и очереди, которая выстроилась на модернизацию этих самолетов. Там стоит принципиально новый радар с фазированной антенной решеткой. При этом антенна остается неподвижной, а сканирование пространства происходит с огромной скоростью", - объяснил эксперт.

Романенко констатировал, что, к сожалению, сейчас у россиян самолеты, которые являются более современными, чем некоторые машины стран НАТО.

Истребители F-16 в Украине

Напомним, в Forbes писали, что украинские истребители F-16, оснащенные лучшими в Украине ракетами класса "воздух-воздух", высокоточными бомбами и помехами для радаров, все чаще наносят удары по российским войскам вдоль линии фронта.

Бывший офицер армии США, военный аналитик Брент Иствуд отмечал, что российские истребители-бомбардировщики Су-34 все сильнее сталкиваются с растущими угрозами со стороны украинских пилотов F-16, которые становятся смелее.

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