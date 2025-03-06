Потеря даже одного Су-34 в бою с украинским F-16 позорит Россию, отметил военный аналитик.

Российские истребители-бомбардировщики Су-34 - явно не идеальное оружие на войне в Украине. Они все сильнее сталкиваются с растущими угрозами со стороны украинских пилотов F-16. Об этом пишет бывший офицер армии США, военный аналитик Брент Иствуд в статье на 19fortyfive.

"С помощью усовершенствованной тактики Украина стремится нейтрализовать возможности тяжелых бомбардировок Су-34, снижая их боевую эффективность и подрывая российскую авиацию. Это усиливающееся воздушное противостояние может существенно повлиять на будущий ход войны", - отметил эксперт.

По его словам, украинские пилоты на переданных американских истребителях F-16 становятся смелее, эффективнее и бросают вызов российским самолетам Су-34.

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Автор напомнил, что в октябре 2024 года Су-34, вероятно, стал жертвой украинского F-16 во время бомбардировки около города Краматорск.

Эксперт акцентировал, что Су-34 - один из лучших истребителей России, и потеря даже одного такого самолета в бою с украинским F-16 позорит РФ:

"Это сигнал воздушным силам Путина о том, что Россия все еще не имеет полного превосходства в воздухе после трех лет войны… Хотя F-16, на которых летает Украина, являются устаревшими моделями, они стали более эффективными в небе над Украиной. Любая потеря Су-34 является помехой для российских военных усилий".

Российский истребитель Су-34 - характеристики

Су-34 - это двухмоторный двухместный самолет. Он активно используется россиянами с 2014 года. Был разработан как усовершенствованный вариант планера Су-27.

Су-34 оснащен 30-мм пушкой ГШ-301. Может нести тяжелые бомбы, полный комплект ракет класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность", а также противокорабельные снаряды и противорадиолокационные боеприпасы. Имеется электрооптическая система управления огнем и инфракрасный контейнер переднего обзора.

Напомним, ранее УНИАН писал, что в октябре 2024-го сообщалось, что украинский F-16 мог сбить российский Су-34 в воздушном бою.

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