Военный отметил, что очень важно, в какой комплектации передаются эти истребители.

В западных СМИ сообщили, что первые американские истребители F-16 уже прибыли в Украину. Они усилят позиции украинских войск и ослабят позиции врага, считает майор ВСУ, заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин.

"F-16, конечно, внесут свой настрой в эту войну, усилят наши позиции и ослабят позиции врага. Это очень существенный инструмент, авиация. При полном доминировании рашки в воздухе, нам самолеты просто крайне необходимы", – написал он в своем телеграм-канале.

При этом военный заметил, что очень важно, в какой комплектации передаются эти истребители.

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"Но все же кроется в деталях. Еще важнее, в какой комплектации нам это все передают. Само по себе ничего не работает, только в комплексе. Достаточно ли будет вооружения к самолетам – это на самом деле, интересует больше всего", – резюмировал Максим Жорин.

Самолеты F-16 в Украине

Bloomberg сообщило, что первые истребители F-16 уже прибыли в Украину. Это также подтверждает издание АР. Точно неизвестно, сколько самолетов было поставлено в первом транше или какие страны их передали. В то же время украинское правительство пока не подтверждало получение самолетов.

Авиаэксперт Валерий Романенко рассказал, что истребителям будут нарезаны зоны, в которых они свободно будут работать, где не будут работать зенитно-ракетные комплексы. Он отметил, что иногда система "свой-чужой" дает сбой, поэтому это нужно, чтобы не сбить собственный самолет. И в этих зонах истребители будут сбивать российские крылатые ракеты с помощью старых ракет АІМ-9М.

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