Эксперт рассказал о новом путинском "дедлайне".

Активность боевых действий в Украине может снизиться после 22 июня - к концу месяца российские оккупанты, вероятно, передут к позиционной войне.

Такой прогноз озвучил военный эксперт Олег Жданов, пишет "Сегодня".

"В принципе, сегодня уменьшается, снижается активность боевых действий. Они пытаются возобновить наступление на отдельных направлениях вокруг Северодонецка, но это уже не такое мощное наступление, как было в начале прошлой недели, когда мы считали, что ситуация почти критическая для нас. И угроза окружения была очень велика", – объяснил Жданов.

По его словам, россияне уже начинают перебрасывать войска с других направлений.

"Посмотрим, к чему это приведет. Но я думаю, это будет крайняя дата (22 июня, - ред.), когда они будут сосредоточивать усилия. Потом, вероятнее всего, все будет переходить к позиционной войне", – сообщил он.

Эксперт также рассказал, что 22 июня является далеко не первым "дедлайном", который устанавливают российской армии на Донбассе. Именно к этому дню, по его словам, Путин надеется на полный захват Луганщины.

"Это старые советские последствия или имперские замашки, когда под какую-то дату подгоняют даже войну. Это делал Советский Союз. Но мы знаем, какой ценой, количеством потерь все это доставалось", – резюмировал он.

Отметим, генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун новой "сакральной датой" для Путина в войне против Украины называет 24 декабря.