На выезде из города сформировалась очередь из тех, кто намерен уехать из города.

Российские оккупанты и коллаборанты спешно уезжают из оккупированного Сватово Луганской области.

Об этом сообщил пропагандистский "военкор" Кирилл Имашев.

По его словам, на выезде из города сформировали колонну из гражданских автомобилей "людей, которые эвакуируются из города", то есть предателей, которые пошли на сотрудничество с врагом. Похоже, оккупанты уже готовы к освобождению Сватово, ведь прогнозируют "репрессии" в ближайшее время.

Видео дня

"Очевидно, что сейчас начнутся репрессии. Наши войска уже покинули город. Все, кто хоть как-то сотрудничал с "администрацией", хотя поаплодировал на пророссийском митинге, будут подвергнуты репрессиям. Им страшно, они покидают город в сторону России и "Л/ДНР". Такая вот ситуация", - заявил пропагандист.

На кадрах видно, как десятки автомобилей движутся на выезд из города. Военных на видео не видно.

Напомним, что Сватово расположено в 50 км от освобожденного сегодня Купянска на Харьковщине.

Как сообщал УНИАН, коллаборанты, согласившиеся на сотрудничество с российскими оккупантами в Купянске, Балаклее и Изюме Харьковской области, массово бегут в РФ на фоне освобождения городов.

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