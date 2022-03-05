Ранее Маск объявил о ряде обновлений программного обеспечения, чтобы адаптировать Starlink для Украины.

Основатель компаний SpaceX и Tesla и изобретатель Илон Маск выразил поддержку Украине, которая воюет против РФ.

Слова поддержки Маск выразил в Твиттере. "Украина, держись", - написал он.

В следующем твите Маск выразил соболезнования "великим людям России, которые этого (имеется в виду война России против Украины – ред.) не желают".

Как сообщал УНИАН, 3 марта Маск объявил о ряде обновлений программного обеспечения, чтобы адаптировать Starlink для Украины. "Обновляем снижение пикового потребления энергии, чтобы Starlink можно было питать от автомобильного прикуривателя. Включен мобильный роуминг, поэтому антенна может поддерживать сигнал во время движения транспортного средства", - сообщил Маск.