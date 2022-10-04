Кремль получает выгоду от повышения "ядерной температуры", считает министр обороны Литвы.

Американский изобретатель, миллиардер, глава аэрокосмической компании SpaceX Илон Маск попался на "ядерную" удочку российских властей.

Кремль повысил "ядерную температуру", это приносит дивиденды страха, а Маск попался на эту удочку, написал глава Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас в своем аккаунте в Twitter.

"После того как Путин (президент РФ Владимир Путин - Ред.) размахивал флагами о ядерном оружии, в западных СМИ начала распространяться дезинформация о якобы "конвое с ядерным оружием". Этого нет, но повышенная Кремлем "ядерная температура" приносит дивиденды страха. Илон Маск был первым, кто попался на эту удочку", - отметил чиновник.

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Ядерные угрозы РФ и "мирный план" Илона Маска для Украины - это надо знать

Власти РФ уже не раз угрожали, что применят ядерное оружие, чтобы добиться желаемого в отношении Украины.

Владимир Путин 21 сентября утверждал, что его государство может использовать все средства в случае "возникновения угрозы территориальной целостности".

Стоит отметить, что российская сторона называет "своими" захваченные украинские территории, а Киев активно занимается деоккупацией собственной земли.

В конце сентября американское издание The New York Times сообщало, что глава РФ способен использовать тактическое ядерное оружие.

В начале октября Илон Маск написал, что возможным, но маловероятным результатом шикоромасштабного конфликта между Украиной и РФ является ядерная война.

Миллиардер также предложил такой "мирный план": отказ от захваченного Россией Крыма, проведение повторных "выборов" на оккупированных территориях Украины под наблюдением ООН и внеблоковый статус Украины.

Позже советник руководителя Офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк прокомментировал инициативы изобретателя - предложил вариант, по которому Украина освобождает свои территории, в частности, Крым.

На "мирный план" Маска отреагировал Зеленский - опубликовал опрос на тему, "Какой Илон Маск вам нравится больше?". Глава государства предложил два варианта ответа: "Тот, который поддерживает Украину" и "Тот, который поддерживает Россию".

Потом миллиардер прокомментировал слова президента Украины. Маск утверждал, что все еще очень поддерживает украинское государство, "но убежден, что масштабная эскалация войны нанесет большой вред Украине и, возможно, миру".

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