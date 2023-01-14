Отмечается, что кадры сняты в субботу, 14 января.

Украинские военные все еще удерживают контроль над Соледаром в Донецкой области, где идут жестокие бои. Над городом развивается флаг Украины.

"Соледар. 14 января 2023 года, 11:18. Слава Украине!" – написал командир отдельной тактической группы аэроразведки SARG "Птахи Мадяра" Роберт Мадяр.

Военный опубликовал воодушевляющее видео. На кадрах видно разрушенную промзону, но над ней развивается флаг Украины, как символ несломленности. Предположительно видео снято в западной части города.

Видео дня

Бои за Соледар - что известно

Жестокие бои за Соледар ведутся уже не первый день. Время от времени россияне даже объявляют о захвате города, но эта информация еще ни разу не подтвердилась. Украинские защитники удерживают свои позиции.

По словам главы восточной группировки войск Сергея Череватого, россияне пытаются захватить Соледар для продвижения вглубь Донецкой области и захватить весь Донбасс.

При этом офицер первой отдельной бригады спецназначения имени Богуна Тарас Березовец сообщил, что после неудач в Бахмуте вся элита армии РФ бросилась штурмовать Соледар.

Замкомандира батальонно-тактической группы 4 бригады Нацгвардии Андрей Крищенко считает, что оккупантам не удастся захватить город, несмотря на жесткие бои и переброску всех российских ресурсов.

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