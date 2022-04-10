Речь идет об агитационных брошюрах, буклетах, плакатах и бланках.

В захваченной оккупантами Новой Каховке на Херсонщине оккупанты используют мощности местных типографий для собственных бессмысленных целей.

По данным Генштаба ВСУ на этих мощностях оккупанты будут осуществлять подготовку агитационных материалов для проведения так называемого "референдума" по созданию Херсонской народной республики.

Речь идет об агитационных брошюрах, буклетах, плакатах и бланках.

Напомним, что советника главы Офиса президента Михаила Подоляка заверил, что Юг Украины обязательно освободят от захватчиков. В том числе и город Херсон.

Ранее УНИАН писал, что в оккупированной российскими войсками Каховке кремлевский гауляйтер Павел Филипчук объявил коммунальщикам о сокращение размера зарплаты.

Отметим, на территории Херсонщины действуют бойцы Росгвардии и работники ФСБ. Появляются сообщения о подготовке Россией проведения "референдума" за создание фиктивной "ХНР", до этого пропагандистскую акцию гражданские успешно срывали.

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