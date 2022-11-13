На южном плацдарме сейчас сконцентрировано около 40 батальонных тактических группировок россин, но практически все они неукомплектованные, отметил обозреватель.

Российские войска после бегства с правого берега Днепра и с Херсона столкнулись с колоссальными проблемами в обеспечении, что в скором времени может привести к полному коллапсу их системы обороны.

Такой прогноз сделал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, отметив, что сейчас на южном плацдарме сконцентрировано около 40 батальонных тактических группировок (БТГ) российских оккупационных войск (РОВ), однако, практически все подразделения неукомплектованные.

"Убегая с правого берега РОВ, оставили там большое количество техники, которую попросту не успевали перевезти, эвакуировать на левый берег. И теперь, в какое подразделение не ткни, а там некомплект минимум 30%, а в среднем 50%-60%", – сообщил эксперт.

По его информации, на данный момент Россия поставляет вооружение своим подразделениям на юге Украины по всего-навсего одной железнодорожной нитке на Крымском мосту.

В итоге, как отметил Коваленко, на левом берегу сейчас начинает проявляться деградация системы обеспечения передовых подразделений.

Тем временем ВСУ начинают пристреливаться по югу, охватывая даже локации на северо-западе временно оккупированного Крыма.

Бегство россиян с правого берега Днепра

Ранее сообщалось, что, отступая с правого берега Днепра, россияне взорвали мосты в Херсонской и Николаевской областях.

Эксперты считают, что освобождение Херсона – самая большая потеря россиян после побега из-под Киева.

На данный момент в Херсоне продолжается разминирование: за два дня после деоккупации уже обезвредили около 2 тысячи взрывоопасных предметов, разминированы более 40 гектаров территории.