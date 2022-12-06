Российские воздушно-космические силы деградируют, заявил полковник ВСУ в запасе.

Российские воздушно-космические силы деградируют. Еще несколько массированных ударов по Украине и у России не останется ракет.

Как отметил военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, военный летчик-инструктор Роман Свитан, 5 декабря Россия запустила по Украине результат полугодового производства своего оборонпрома.

По словам Свитана, удар по аэродромам российской армии – "Энгельс" и "Дягилево" – накануне ракетной атаки РФ 5 декабря "отминусовал как минимум два десятка ракет", которые Россия планировала запустить по украинским городам.

Эксперт уверен, что за атакой на аэродромы РФ стоят украинские защитники и украинские беспилотники.

"Комплексный подход к решению проблем противовоздушной обороны принес очень неплохой результат. Скорее всего, этот результат будет постоянно увеличиваться, пока российские воздушно-космические силы деградируют, – заявил Свитан. – Для того, чтобы пресечь ракетные атаки на Украину, надо уничтожать ракеты не только в воздухе, но и на пусковых установках, уничтожать ракеты вместе с носителями на местах их базирования. Это самый оптимальный вариант уничтожения ракет".

Эксперт добавил, что Украина отслеживает все аэродромы РФ:

"Носителей ракет у России немного. Если посчитать, их несколько десятков".

В частности, речь идет о самолетах Ту-95МС, Ту-22М3 Ту-160, (носители ракет Х-101, Х-555, Х-22), носителях ракет "Кинжал", кораблях Черноморского флота и подводных лодках, которые Россия сейчас не использует, боясь их обнаружения, отметил Свитан.

Дефицит ракет и боеприпасов у России: что сообщалось

По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, у России осталось ракет еще для 3-4 массированных обстрелов Украины.

В Главном управлении разведки Минобороны отмечали, что запасы высокоточных ракет в России упали до критического уровня по многим показателям. Вместе с тем сообщалось, что у россиян есть еще много ракет С-300.

Военные эксперты рассказывали, что сейчас Россия вообще не может производить ракеты Х-47М "Кинжал", поскольку в их составе есть более 130 иностранных комплектующих, в основном – электроника. Что же касается крылатых ракет "Калибр", Х-101, Х-59, то их РФ может производить, но не в больших количествах.

Также в начале октября в сети описывали приближающийся дефицит боеприпасов у российской армии уже к концу октября. Подконтрольные Кремлю пропагандисты, ссылаясь якобы на закрытый доклад Генштаба РФ, указывали о плачевной ситуации с боеприпасами основных калибров. В частности, шла речь о 122-мм и 152-мм артиллерийских снарядах.