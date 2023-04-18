По ее информации, оккупанты, похоже, экономят "Калибры", но могут применить их точечно по особо важным объектам.

В Черном море вражеская группировка может наращиваться до 15-ти кораблей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

По ее словам, сейчас невозможно исключать активность ракетоносителей, находящихся в Черном море.

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"В Черном море постоянно находится корабельная группировка врага. Она фиксируется в количестве от шести единиц и может наращиваться до 15-ти. Это не только корабли Черноморского флота РФ. Это мы учитываем и вражеские корабли береговой охраны пограничного направления, но все они составляют корабельную группировку", - сказала Гуменюк.

Она отметила, что оккупанты держат на дежурстве, как правило, от одного до трех ракетоносителей. При этом сейчас они из-за особенностей погоды – частых штормов, заводят надводные ракетоносители в пункты базирования. В то же время, уточнила Гуменюк, эти корабли готовы приобщиться к несению службы почти немедленно.

"По морской готовности – это 2-3 часа... Это свидетельствует о том, что они (захватчики – УНИАН) продолжают демонстрировать свое присутствие и силу в Черном море. Но пока использование "Калибров" вряд ли вероятно, поскольку их у врага осталось критически мало", - рассказала Гуменюк.

По ее мнению, оккупанты будут экономить "Калибры", но могут применить их точечно по особо важным объектам, которых на юге Украины очень много.

Российские корабли в Черном море

В Черном море практически постоянно дежурят российские корабли. Так например 4 апреля в Черном море на боевом дежурстве находилось девять вражеских кораблей, среди которых один носитель крылатых ракет "Калибр".

Перед Пасхой в ВСУ предупредили, что РФ может начать массированный удар по Украине. А 16 апреля Гуменюк заявила, что российская корабельная группировка продолжает маневры, но скрывается в безопасном для себя районе.

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