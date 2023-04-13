Кулеба подчеркнул, что Россия является угрозой для всех.

Глава МИД Дмитрий Кулеба призвал к интеграции систем противовоздушной и противоракетной обороны Украины и союзников НАТО. Речь идет о регионах Черного и Балтийского морей.

"Мы призываем интегрировать системы противовоздушной и противоракетной обороны Украины и союзников НАТО в регионе Черного и Балтийского морей. События последнего года продемонстрировали, что безопасность в Балто-Черноморском пространстве неделима, угроза для одного - это угроза для всех", - заявил он во время выступления на конференции по безопасности.

Кулеба отметил необходимость наработки всеобъемлющей системы безопасности для всех стран региона, которым угрожает РФ. Министр убежден, что Черное море должно стать тем, чем стало Балтийское - морем НАТО.

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"Украина призывает к демилитаризации Черного моря, чтобы все миролюбивые страны, которые уважают международное право, могли снова использовать наше общее море для торговли и путешествий, жить свободно без страха российских военных кораблей. Призываю партнеров быть устойчивыми на пути к этой цели", - отметил глава МИД.

Ракетные обстрелы Украины

Россия использует ракетные обстрелы для террора населения Украины. Киев неоднократно просил партнеров и союзников закрыть небо над Украиной. С начала войны над нашей страной из-за опасности перестала летать гражданская авиация, а разветвленная система ПВО пытается уберечь граждан.

Eurocontrol прогнозирует, что ограничения на полеты гражданской авиации в воздушном пространстве Украины будут действовать до 2029 года.

По данным Генштаба, Россия планирует новую кампанию массированных ракетных ударов по Украине осенью этого года. С начала полномасштабной фазы войны Россия потратила уже около половины своих зенитных ракет дальнего радиуса действия- не менее 8 тысяч.

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