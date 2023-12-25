Во временно оккупированном городе Бердянск Запорожской области в понедельник, 25 декабря (в Украине отмечают Рождество Христово), россиян атаковали беспилотники.
Противовоздушная оборона работала более 30 минут, поделился советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. "Более получаса в Бердянске праздничный салют вражеской ПВО. Которая пытается сбить БПЛА-щедровки...", - отметил он.
По предварительным сведениям, противовоздушная оборона противника отработала "не очень удачно, особенно в центре". Андрющенко также написал фразу Marry Xmas (счастливого Рождества, - Ред. ) и возле нее добавил изображение матрешки.
Важные новости Бердянска - сегодня это нужно знать
Стоит отметить, что российские оккупанты захватили Бердянск в начале полномасштабного вторжения в Украину - в марте 2022 года. Украинские воины и члены подполья активно противостоят противникам, в городе уже не раз раздавались взрывы.
В частности, в конце мая стало известно, что в городе Силы обороны Украины попали в штаб одного из оккупационных подразделений сил РФ. Напомним, что Россия на украинской земле уже понесла колоссальные потери. Общие потери врага на 25 декабря 2023 года составляют примерно 353 950 оккупантов.