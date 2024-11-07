В ЦПД считают, что снимки военных систем и объектов Украины могут навредить нашей стране.

Компания Google убрала снимки украинских военных объектов с сервиса Google Maps. Об этом рассказал руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

"Google исправил ситуацию с картами. Военные объекты и системы больше не отображаются. В дальнейшем также будет все ок", - написал он.

Напомним, что Коваленко впервые сообщил об это проблеме 3 ноября. Тогда он поделился, что Google обновила свои карты и на них можно было разглядеть военные объекты ВСУ. Он отмечал, что россияне использовали эти снимки для войны против украинских защитников.

Видео дня

Уже 6 ноября Коваленко говорил о том, что ЦПД запланировал встречу с представителями Google. На ней планировалось обсудить то, как снимки военных систем и объектов Украины могут навредить нашей стране. По его словам, технологическая компания пообещала размывать снимки таких объектов на картах.

Google - последние новости

Ранее обозреватель портала "Милитарный" Вадим Кушников рассказал, чем грозит "слив" снимков украинских военных объектов в Google Maps. Он отметил, что в военном смысле ценность этой информации очень ограничена.

Кроме того, россияне могут остаться без Google из-за заоблачного штрафа, который превышает ВВП мира. Представители техногиганта заявили, что такие судебные дела не окажут негативное влияние на прибыль корпорации.

Вас также могут заинтересовать новости: