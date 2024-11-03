По его словам, в военном смысле ценность этой информации очень ограничена.

Обозреватель портала "Милитарный" Вадим Кушников оценил, насколько важным в военном плане является тот факт, что Google "засветил" на картах расположение военных систем Вооруженных сил Украины.

В эфире телемарафона он отметил, что Google не является эксклюзивным оператором этой информации, поскольку такие данные есть и на других площадках. Кроме того, эксперт призывает обратить внимание на период обновления этих снимков:

"Мы видим, что Google некоторые регионы обновляет раз в два, в три года. То есть можно говорить, что это действительно очень кратковременное влияние".

Еще с 2022 года обозреватели и специалисты обращали внимание на то, что Google обновляет информацию по определенным регионам. На тех фото также можно увидеть объекты военной инфраструктуры. По словам Кушникова, между государством, Силами обороны и корпорациями, которые владеют подобной информацией, должен быть эффективный диалог.

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"Чтобы сенситивную информацию о Силах обороны, о военной инфраструктуре как можно быстрее или менять, или вообще не публиковать в открытый доступ", - резюмировал эксперт.

Напомним, что ранее на обновленных картах Google появились кадры украинских военных систем.

В Центре противодействия дезинформации при СНБО сообщили, что уже обратились к корпорации, однако ее специалисты "на выходных". Впоследствии они ответили, что исправят эту ситуацию.

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