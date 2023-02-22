"Деньги творят чудеса", говорит Буданов.

Многочисленные пожары на территории Российской Федерации, количество которых только в последние два месяца прошлого года выросло дважды, отбывают "не просто так".

В интервью Forbes глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что "многое из этого – не случайность".

"Постоянно что-то горит. Сигнализационная аппаратура на железных дорогах, она горит каждый день несколько раз, на разных магистралях постоянно на два–три часа, иногда на пять–шесть часов, приостанавливается на всем участке движение. Понятно, что она не просто так горит", – сказал он.

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На вопрос о том, помогают ли с этим украинцы в России, глава ГУР ответил: "Почему только украинцы? Я бы сказал так: деньги творят чудеса".

Пожары в России - последние новости

OSINT-агентство Molfar посчитало, что только за ноябрь–декабрь 2022 года число крупных пожаров в России возросло вдвое.

Ранее в феврале на газопроводе в Ярославской области России прогремел взрыв и вспыхнул пожар. Авария произошла из-за разрыва в соединении береговой части и подводной в Мышкинском районе в районе села Еремейцево.

В ночь на 14 февраля в Москве произошел масштабный пожар в здании техцентра.

7 февраля пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойл" в городе Кстово Нижегородской области, который является одним из крупнейшим в России.

Кроме этого, 2 февраля в оккупированном Крыму произошел масштабный пожар, в котором сгорели строители трассы "Таврида", соединяющей Керчь, Симферополь и Севастополь и начинающейся с построенного россиянами моста через Керченский пролив.

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