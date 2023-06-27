Инфраструктура Авдеевки разрушена на 100%, жилой фонд – более чем на 90-95%.

Руководитель Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш подтвердил освобождение участка около Авдеевки - возле села Веселое.

"Подтверждаю эту информацию. В течение двух недель, может, немного больше, маленькими шагами, постепенно при какой-то минимальной возможности контратаки ребята это делали. Ни единого шанса они не теряли. И за эти две недели примерно 1,5 км действительно было отбито. Это позиции, которые ранее были потеряны. Сейчас их понемногу возвращают", - сказал он, передает Радио Свобода.

При этом Барабаш отметил, что освобождение этой территории не обезопасит город от российских обстрелов.

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"Пока нет. В основном это такой мотивационный элемент сейчас и для ребят, и для нас - представителей военной администрации, и для тех людей, которые, к сожалению, еще остаются в городе. Для них это больше мотивационный момент. Действительно, хоть немножко, но удается возвращать утраченные позиции", – пояснил Барабаш.

Он добавил, что войска РФ в основном обстреливают город системами РСЗО, ствольной артиллерией, дальность которой намного больше, чем 1,5-2 км.

Кроме этого, Барабаш сообщил, что инфраструктура Авдеевки разрушена на 100%, жилой фонд – более чем на 90-95%.

Ситуация в Авдеевке

Авдеевка и окрестности подвергаются почти постоянным обстрелам со стороны оккупантов. В Авдеевке все еще остается несколько сотен жителей, хотя там уже более года нет света, газа и воды.

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