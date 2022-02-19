Террорист "засветил" запрещенную Минскими соглашениями гаубицу.

Так называемый генпрокурор "ЛНР" Сергей Горенко "спалился" на нарушении Минских соглашений, опубликовав в сети видео, как стреляет из 122-мм гаубицы Д-30.

Соответствующий ролик оккупант разместил на своей странице в Instagram несколько часов назад.

Террорист Горенко также проставил геопозицию - Станица Луганская, которая последние дни находится под обстрелами боевиков. "Эвакуируем людей, стоим на рубеже!" - подписал видеозапись боевик-провокатор.

В комментариях под постом начали писать: "Провокаторы! А потом твердите, что ВСУ открывает огонь", "По себе бахни", "С**а, совесть не мучит?", "Тупой московский клоун".

Обострение на Донбассе и эвакуация населения

С четверга, 17 февраля, обстановка на Донбассе обострилась, боевики резко нарастили количество обстрелов.

18 февраля главари террористов "ЛДНР" Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили о якобы подготовке со стороны Украины "наступления" и в связи с этим объявил эвакуацию населения оккупированной части Донецкой области в Ростовскую область РФ.

Украина опровергла сообщения о якобы подготовке к "наступлению" ВСУ на Донбассе.

Российский президент Владимир Путин во время встречи с Лукашенко в очередной раз говорил о необходимости проведения Украиной прямых переговоров с его марионетками в ОРДЛО.