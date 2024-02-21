Это произошло в районе села Крынки на Херсонщине.

Украинские военные все чаще сбивают вражеские дроны методом тарана с помощью своих беспилотников. Очередной такой эпизод показал на видео украинский военнослужащий и блогер Роберт Бровди, более известный как "Мадяр" – основатель подразделения аэроразведки "Птахи Мадяра".

На опубликованных кадрах видно, как украинский FPV-дрон таранит российский беспилотник самолетного типа. По словам "Мадяра", данный эпизод произошел вблизи села Крынки на Херсонщине.

"Мадяр" также привел статистику борьбы с вражескими дронами. По его словам, с 17 по 19 февраля в районе Крынок были выявлены 83 вражеских FPV-дрона. Из них удалось уничтожить 57. При этом "общий счет" (без уточнения отрезка времени и локации – вероятно, там же в районе Крынок за весь период боев на плацдарме) составил 2884 обнаруженных и 2235 уничтоженных дронов врага – т.е. 77,4%.

"Помните: когда мы их валим, они падают, но все равно взрываются", – добавил "Мадяр".

Война дронов в Украине

Хотя некоторые СМИ с подачи немецкого таблоида Bild пишут, что данный эпизод был первым снятым на видео за все время войны, на самом деле такие воздушные тараны происходят регулярно. Например, УНИАН писал о похожем эпизоде еще в июне прошлого года. Были и многочисленные другие эпизоды, которые обычно остаются за рамками внимания СМИ.

Кроме того, мы рассказывали, что Силы обороны Украины с помощью беспилотника уничтожили наземный дрон российских оккупантов, который доставлял боекомплекты на вражеские позиции под Авдеевкой.

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