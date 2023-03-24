По словам Остина, встреча Си с Путиным и его визит фактически "стали демонстрацией поддержки" президента РФ.

Визит лидера Китая Си Цзиньпина в Москву, где он встретился с президентом РФ Владимиром Путиным и подписал ряд документов, подтверждающих двустороннее партнерство между странами в условиях войны РФ против Украины, посылают "тревожный сигнал" о том, что Китай готов поддерживать Россию.

Как сообщает "Укринформ", такое заявление сделал глава Пентагона Ллойд Остин во время слушаний в Комитете по вопросам ассигнований Палаты представителей США.

"Визит Си к Путину и его многодневное пребывание там, я думаю, посылает очень тревожный месседж, месседж поддержки (России – ред.)", – подчеркнул Остин.

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По его словам, хотя сейчас и нет свидетельств оказания Китаем летальной помощи России, визит Си Цзиньпина в Москву и его встреча с российским диктатором Путиным по сути "стали демонстрацией поддержки" президента РФ, что само по себе "является очень тревожным".

Остин отметил, что в случае предоставления Китаем материальной поддержки России, это потенциально окажет влияние на продолжение войны РФ против Украины и расширит ее влияние не только в масштабах региона, но и во всем мире.

Визит Си Цзиньпина в Россию

20 марта 2023 года лидер Китая Си Цзиньпин прибыл с официальным визитом в Москву. На следующий день он встретился с президентом РФ Владимиром Путиным, где они обсудили, в частности, российское вторжение в Украину.

Во время обсуждения войны РФ против Украины, китайский лидер отметил, что "конфликты, в конце концов, разрешаются путем диалога и переговоров". Он также напомнил о представленном Китаем "мирном плане", где войну назвали "украинским кризисом".

В то же время в американском Институте изучения войны подчеркнули, что глава Кремля не получил желаемого результата во время переговоров с Си Цзиньпином. В частности, Путин не договорился о более плотном двустороннем партнерстве с властями Китая.

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