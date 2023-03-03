Россияне сейчас накапливают запасы ракет, отметил он.

Следующими целями российских войск могут стать украинские объекты водоснабжения.

Такое мнение в эфире информационного телемарафона высказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко. По его словам, летом, когда будет жарко, россияне могут наносить удары по объектам водоснабжения и гидроэнергетики. "Они могут также делать удары по каким-то логистическим объектам, как вариант, железнодорожные узлы. Но это неэффективно. И 2022 год показал, что удары по железной дороге неэффективны. Поэтому, скорее всего, они будут ориентироваться на то, чтобы наносить удары и нарушать систему водообеспечения", – отметил эксперт.

Также Коваленко добавил, что россияне сейчас накапливают запасы боекомплекта, и ракет с каждым днем у них становится больше. В связи с этим он не исключает, что враг может попытаться нанести массированный ракетный удар, но значительно больший, чем среднестатистический, начиная с 10 октября. Он подчеркнул, что с 10 октября в среднем для прорыва украинской системы ПВО россияне использовали до 70 ракет.

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Россия бьет по критической инфраструктуре Украины

Как сообщал УНИАН, с 10 октября 2022 года российские оккупанты периодически наносили массированные ракетные удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Также враг использовал для этого иранские дроны-камикадзе.

1 марта руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что оккупанты выискивают новую тактику ракетных ударов по Украине.

В правительстве сообщали, что из-за ракетных и дроновых атак РФ, а также из-за оккупации Запорожской атомной электростанции, Украина потеряла 44% атомной генерации и три четверти мощностей ТЭС.

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