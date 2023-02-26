Сейчас ни одного ракетоносителя в Черном море нет.

Уменьшение частоты ракетных атак оккупантов может свидетельствовать о попытке врага заставить украинцев расслабиться, а затем нанести удар.

Об этом сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире информационного телемарафона.

"Мы видим изменение тактики врага относительно долгого ожидания ракетной атаки. То есть мы говорили о 23-24 февраля как соответствующие значимые даты. Вполне вероятна тактика, когда постоянное расшатывание нервной системы и испытания психики могут вызвать расслабление, и тогда произойдет ракетный удар", - сказала Гуменюк.

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По ее словам, сейчас ни одного ракетоносителя в Черном море нет, но это не говорит о том, что враг не собирается атаковать.

Она также сообщила, что из-за штормовой погоды боевая работа российских кораблей затруднена.

"Потому что мы наблюдали, что за прошедшие сутки, в связи с активностью авиации, они вывели один ракетоноситель, фрегат с восемью "Калибрами". Но это были воздушные тревоги, больше связанные с активностью разведывательной авиации, а атака, скорее всего, не предполагалась", - сказала Гуменюк.

Ракетная угроза РФ: последние данные

Как сообщал УНИАН, по информации командования ВМС ВСУ, по состоянию на 26 февраля в Черном море на боевом дежурстве находится 7 вражеских кораблей, ракетоносителей среди них нет.

Накануне годовщины полномасштабной войны украинские военные, разведчики и эксперты не исключали, что Россия пойдет на ракетные удары по мирным городам.

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов накануне прогнозировал, что россияне готовят "небольшой ракетный удар". Он отметил, что Россия может скомбинировать удары "Шахедами" и ракетами, но это уже не новые методы.

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