Поражены шесть артиллерийских систем оккупантов.

Авиация Сил обороны Украины за 1 января нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава российских войск.

Также, как сообщает Генштаб ВСУ, подразделения ракетных войск поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, шесть артиллерийских систем, три средства противовоздушной обороны и пункт управления россиян.

Тем временем россияне нанесли один ракетный и 81 авиационный удары, в том числе ударными дронами типа Shahed-136/131, совершили 37 обстрелов из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по позициям наших войск и населенным пунктам.

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"В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые и многоквартирные дома, другая гражданская и промышленная инфраструктура", - отметили в Генштабе.

Потери России в Украине

Напомним, общие потери России в Украине предварительно составили 360 тысяч 10 человек личного состава.

Также РФ потеряла: 5983 - танков, 11087 боевых бронированных машин, 8482 - артиллерийских систем.

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