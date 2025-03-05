Уолтц заявил, что телефонный разговор стал шагом вперед к тому, чтобы "вести переговоры о мире".

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и советник президента США по нацбезопасности Майкл Уолтц провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили дату и место проведения переговоров о мире. Об этом сообщил советник президента Украины Дмитрий Литвин.

Отмечается, что телефонный разговор подтвердил лично Уолтц в эфире Fox & Friends. Тем не менее он не уточнил, с кем именно из украинского правительства говорил.

"Я только что завершил телефонный разговор с моим украинским коллегой. Мы говорили о дате, месте, переговорной команде. Сегодня и вчера было позитивным шагом вперед к тому, чтобы сказать - мы будем вести переговоры о мире, и мы уже говорим о мерах по укреплению доверия, которые потом передадим россиянам и протестируем ту сторону. Это будет тяжелая челночная дипломатия, но обе стороны должны быть вовлечены… Я думаю, сейчас мы движемся в позитивном направлении", - сказал Уолтц.

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Литвин подтвердил, что Уолтц общался именно с главой ОП Андреем Ермаком.

Обновлено в 18:42. Эту информацию подтвердил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак на своей странице в Telegram. Он добавил, что они договорились о встрече украинской и американской команд в ближайшее время.

"Провел телефонный разговор с советником Президента США по вопросам национальной безопасности Майклом Уолтцем. Обсудили дальнейшие шаги на пути к справедливому и длительному миру. Также обменялись мнениями по вопросам безопасности и согласования позиций в рамках двусторонних отношений между Украиной и Соединенными Штатами. Договорились о встрече наших команд в ближайшее время для продолжения этой важной работы", - написал он.

Переговоры о завершении войны в Украине - важные новости

Ранее в The Hill писали, что сенаторы-республиканцы призывают президента США Дональда Трампа спасти переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским. Пока ближайшие союзники Трампа хотят, чтобы Зеленский извинился перед ним, другие республиканцы пытаются снизить накал ситуации.

Кроме того, Зеленский назвал встречу в Белом доме "прискорбной" и заявил о готовности к переговорам. Он сказал, что его команда готова работать над окончанием войны под сильным руководством Трампа и изложил видение пути к миру.

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