Все заявления оккупационной администрации о якобы неисправности - "это традиционная ложь российской пропаганды и власти".

За атакой на объекты военной инфраструктуры в оккупированном Севастополе стоит Главное управление разведки Министерства обороны.

Как сообщает LIGA.net со ссылкой на источник в разведке, объект, против которого она была направлена, - выведен из строя.

"Успешная операция. Объект, который был задействован в питании военной инфраструктуры, выведен из строя", - отметил источник.

Собеседник подчеркнул, что все заявления оккупационной администрации о якобы неисправности - "это традиционная ложь российской пропаганды и власти".

"В конце концов, мы это наблюдаем даже тогда, когда есть объективные подтверждения, в частности фото или видеодоказательства успешности тех или иных операций. Они все равно пытаются все отрицать", - отметил он.

Источник добавил, что даже местное население понимает, что такая информация - это неправда.

Атака на Севастополь 2 марта - что известно

Как сообщал УНИАН, во временно оккупированном Севастополе в Крыму взорвали электроподстанцию. Местные паблики писали, что ночью жители города на временно оккупированном Россией полуострове слышали взрывы, после чего в одном из районов Севастополя исчез свет.

Так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил, что все это было "короткое замыкание":

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