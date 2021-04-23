Эксперты напомнили, что в мае 2014 года также заявляли об отводе войск от украинской границы. Однако тогда были отведены не все силы.

Россия оставляет военную технику 41-й армии на полигоне "Погоново" в Воронежской области.

Об этом говорится в материале CIT.

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По информации расследователей, техника будет находиться там минимум до сентября – на время стратегических учений "Запад-2021".

"При необходимости перебросить личный состав 41-й армии обратно под Воронеж можно в течение считанных дней. В сочетании с частями, которые постоянно базируются возле границы Украины и Крыма, это означает, что некоторая угроза ввода российских регулярных войск на Донбасс или подконтрольную территорию Украины сохраняется, хотя последнее требует новой переброски войск", – отмечают авторы материала.

Аналитик Энди Сколлик вспомнил, что в мае 2014 года также заявляли об отводе войск от украинской границы. Однако тогда были отведены не все силы, и в июле они вели обстрелы украинских частей через границу, а в августе получили подкрепление и вошли на Донбасс в составе нескольких батальонно-тактических групп.

Стягивание Россией войск к границе с Украиной

30 марта Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп, и под видом подготовки к учениям планирует еще взыскать до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности нашего государства.

По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с привлечением инструкторов вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат наготове к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.

Впоследствии появилось видео с эшелоном военной техники, которую российские войска перебрасывают в оккупированный Крым через Крымский мост.

Командование вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня после возобновления боевых действий между российскими боевиками и украинскими военными в Донецкой области на востоке Украины.

США потребовали от России объяснений из-за стягивания своих войск к границе с Украиной, а также предупредили Россию о реакции в случае агрессии в отношении Украины.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что РФ путем увеличения количества войск на границе пытается оказать давление на Украину.

8 апреля главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что ситуация контролируется, а украинские военные готовы реагировать на обострение ситуации на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей, так и вдоль всей украинско-российской границы.

22 апреля в РФ заявили, что начинают отвод войск Южного и Западного военных округов, которые проводили учения в оккупированном Крыму и у границ Украины, в пункты постоянной дислокации с 23 апреля.

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Автор: Яна Ставская