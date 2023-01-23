Роман Свитан считает, что можно не фронтально решать вопросы освобождение Донбасса.

Военный эксперт Роман Свитан заявил, что в 2023 году украинские силы прогонят россиян с южных областей и Крыма. Но по Донбассу есть вопросы - он может стать самым сложным направлением.

"Американский генерал Милли со стопроцентной гарантией уверен, что в 2023 году наши войска выйдут на азовское побережье. Это влечет за собой уничтожение российских крымской и херсонской группировок. Но сложные моменты связанные с декупацией Донбасса, потому что за Донбассом это 7000 километров России. Это уже будет сложно, если выполнять задачу фронтально", - заявил он в эфире.

Свитан считает, что можно не фронтально решать вопросы освобождение Донбасса.

"Выходя сначала на Луганск, дальше на Краснодон и выходить придется на Таганрог. Тогда мы отсекаем всю донецкую группировку и замыкаем оперативное окружение, надо просто достаточное количество сил и средств, чтобы мы смогли эту группу отсечь и удерживать. Удерживать придется и все-таки восточный фланг, где 7000 километров России. Для того, чтобы закончить войну в этом году, если этого не получится по разным причинам, то тогда придется с Донбассом возиться еще до следующего 2024 года. Есть вероятность того, что придется возиться, если мы не успеем это выполнить до лета: тогда все-таки уже оборонпром россиян запустится на максимальную мощность и они могут свою пехоту посадить уже на броню, и будет нам сложнее выполнить такого рода маневр", - добавил эксперт.

Освобождение Крыма от РФ: прогнозы

В конце ноября 2022-го года советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что через полгода Крым уже будет освобожден от оккупации россиян.

В то же время глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли считает, что освобождение оккупированного Крыма военным путем маловероятно.

Бывший командующий армии США в Европе Бен Ходжес уверен, что Крым можно освободить от оккупантов до конца лета, если украинская армия получит от стран-партнеров необходимое оружие.